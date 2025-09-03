Prima pagina
Tuttosport sulle strategie Juve: "Pronto rinnovo milionario per Yildiz"
TuttoNapoli.net
Tuttosport fa il punto sul rinnovo di Yildiz in prima pagina. La Juventus lo vuole blindare ed ecco perché dopo la sosta per le nazionali ripartiranno i dialoghi per il rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel 2029. La crescita esponenziale avuta dal ragazzo negli ultimi 12 mesi va in qualche modo certificata e soprattutto premiata. In maniera sensibile e chiaramente tangibile.
E allora avanti tutta per il prolungamento del contratto fino al 2030 (da non escludere l’aggiunta di una possibile opzione per il 2031), partendo da almeno 3,5-3,6 milioni netti a stagione a salire nel corso degli anni oltre ai 4 di base fissa più alcuni bonus, che finiscono per scollinare i 5
13 set 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Fiorentina
|Napoli
