Tuttosport sulle strategie Juve: "Pronto rinnovo milionario per Yildiz"

Oggi alle 09:10
di Arturo Minervini

Tuttosport fa il punto sul rinnovo di Yildiz in prima pagina. La Juventus lo vuole blindare ed ecco perché dopo la sosta per le nazionali ripartiranno i dialoghi per il rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel 2029. La crescita esponenziale avuta dal ragazzo negli ultimi 12 mesi va in qualche modo certificata e soprattutto premiata. In maniera sensibile e chiaramente tangibile.

E allora avanti tutta per il prolungamento del contratto fino al 2030 (da non escludere l’aggiunta di una possibile opzione per il 2031), partendo da almeno 3,5-3,6 milioni netti a stagione a salire nel corso degli anni oltre ai 4 di base fissa più alcuni bonus, che finiscono per scollinare i 5