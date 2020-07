Tv Luna - ADL incontra di nuovo i presidenti di Serie A: prosegue l'operazione canale di Lega

Da diverse settimane Aurelio De Laurentiis ha lanciato l'idea di un canale di Lega proprio per i diritti tv della Serie A. Un progetto che sta prendendo corpo e per il quale il presidente del Napoli continua a spingere, con un summit avvenuto oggi, come riportato dal giornalista TvLuna Carlo Alvino su Twitter: "Anche oggi a Roma De Laurentiis ha incontrato la grande maggioranza delle società di serie A per il progetto di Media Company, parlando dei diritti Esteri insieme alla Nielsen. Il Napoli tra i protagonisti dell’interesse mondiale".

