TWITCH - Tutto Napoli è live: Kim vs Olivera, i primi nomi-mercato e tanto altro

Tuttonapoli.net è sbarcato anche su Twitch aggiungendo ulteriore interazione alla propria offerta.

TuttoNapoli.net

Tuttonapoli.net è sbarcato anche su Twitch aggiungendo ulteriore interazione alla propria offerta. Sul nostro canale (clicca qui) potrete seguire la nostra redazione live sui temi del giorno. Per la puntata odierna tanto spazio ai debutti degli azzurri al Mondiale, con Anguissa battuto in mattinata col Camerun e il 'derby' tra Olivera e Kim in Uruguay-Corea del Sud.

Iscriviti al nostro canale e segui le dirette