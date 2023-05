Udine, svelato l'hotel dove soggiornerà il Napoli

Hotel Là di Moret sarà l'albergo che ospiterà il Napoli per la partita contro l'Udinese. Sarà anche l'albergo dove la squadra seguirà Lazio-Sassuolo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Hotel Là di Moret sarà l'albergo che ospiterà il Napoli per la partita contro l'Udinese. Sarà anche l'albergo dove la squadra seguirà Lazio-Sassuolo che potrebbe consegnare lo scudetto aritmeticamente agli azzurri in caso di sconfitta. Ma si tratta, purtroppo, anche dell'hotel dove morì Astori il 4 marzo 2018. La sua camera, come riportato dal Corriere dello Sport, non esiste più.

Tuttoudinese scrive: "La squadra di Spalletti dovrebbe alloggiare all'Hotel Là di Moret, ma sarà naturalmente tutto blindato, con un cordone di sicurezza ad hoc che durerà da mercoledì, giorno dell'arrivo della squadra ospite, fino all'alba di venerdì, quando è programmato il rientro in Campania".