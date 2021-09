Udinese-Napoli, ecco dove vedere il match in Tv e in streaming

Udinese-Napoli, monday night della quarta giornata di campionato, si giocherà questa sera alla Dacia Arena, con calcio d'inizio alle ore 20:45.

DOVE VEDERLA - La gara sarà trasmessa in diretta tv su DAZN: basterà scaricare l'app su una moderna smart tv, oppure, per quanto riguarda i normali televisori, tramite una console Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) e PlayStation (PS4 e PS5), o ancora attraverso dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

L'alternativa per vedere Udinese-Napoli in diretta tv è Sky: canali di riferimento, Sky Sport Due (202 del satellite; 249/473 del digitale terrestre), Sky Sport (252 del satellite) e Sky Sport 4K (213 del satellite).

Udinese-Napoli sarà disponibile anche in streaming su DAZN, su Sky Go e su NOW, ovvero il servizio on demand che consente di vedere il meglio della programmazione dell'emittente satellitare.