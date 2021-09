UEFA in aiuto dei club: si prova ad avere in anticipo i soldi dei diritti tv 2024-2027

Per arginare le difficoltà finanziarie diffuse fra i club di tutta Europa, la UEFA sta lavorando ad una soluzione tampone che possa dar respiro alle casse delle società. Lo racconta il Corriere dello Sport che spiega come la UEFA si è attivata per creare, entro la prossima estate, una società veicolo che potrà ricevere in anticipo (da un pool di banche internazionali) i soldi dei diritti tv del triennio 2024/2027. Soldi che poi la stessa società redistribuirà alle società sotto forma di prestiti con tassi fra il 2% e il 5%.