Uff. stampa Val di Sole: "ADL atteso per l'amichevole di domani contro l'Anaune"

TuttoNapoli.net

L'ufficio stampa della Val di Sole ha comunicato il mancato arrivo di Koulibaly a Dimaro ma ha anche annunciato l'imminente approdo nelle Dolomiti del presidente: "Kalidou non è proprio sbarcato a Dimaro Folgarida, dove, invece, è atteso il presidente De Laurentiis per l’esordio del Napoli in amichevole contro l’Anaune, squadra che disputa il campionato d’Eccellenza regionale in Trentino. Il calcio d’inizio è alle 18, la partita sarà trasmessa sui social del Napoli" si legge nel comunicato.