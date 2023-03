UFFICIALE - Accordo FIFA-ECA, torna la Coppa Intercontinentale: ci sarà la vincente della Champions

La partita, secca, verrà disputata ogni anno, a prescindere dal nuovo Mondiale per Club del 2025

All'interno del comunicato per il nuovo accordo tra FIFA ed ECA per l'intesa sul calendario internazionale fino al 2030, è emerso anche la reintroduzione di quella che una volta era chiamata Coppa Intercontinentale. La partita, secca, verrà disputata ogni anno, a prescindere dal nuovo Mondiale per Club del 2025 che vedrà la partecipazione di 12 club europei, e vedrà come partecipanti la vincente della Champions League e il vincitore dei play-off intercontinentali.