UFFICIALE - Algeria, Ghoulam si tira fuori dalla Coppa d'Africa: farà la preparazione a Dimaro

Il ct dell'Algeria Djamel Belmadi, ha diramato i convocati per la Coppa d'Africa 2019. Non c'è Ghoulam che ha comunicato alla federazione algerina di voler dedicarsi al recupero della migliore condizione, dopo un anno condito da troppi infortuni. Il terzino azzurro, dunque, salterà la competizione africana per lavorare a Dimaro in vista della prossima stagione. C'è, invece, Adam Ounas che è stato regolarmente convocato dal Ct Belmadi. Di seguito la lista completa.

Portieri: M'Bolhi, Doukha, Oukidja

Difensori: Mandi, Zeffane, Bensebaini, Halliche, Tahrat, Benlamri, Atal, Fares (SPAL)

Centrocampisti: Belkebla, Bennacer(Empoli), Abeid, Feghouli, Guedioura, Boudaoui

Attaccanti: Ounas (Napoli), Mahrez, Slimani, Brahimi, Bounedjah, Belaili.