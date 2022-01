UFFICIALE - Argentina, Scaloni e Aimar positivi: un ex Napoli sulla panchina albiceleste

Il ct dell'Argentina, Lionel Scaloni, è positivo al Covid-19. Il selezionatore non ha diretto l'allenamento odierno e dovrà rimanere in isolamento finché non sarà nuovamente negativo. L'albiceleste giocherà nella notte fra giovedì e venerdì la partita di qualificazione ai Mondiali contro il Cile. Positivo anche il vice Pablo Aimar. Ad accompagnare l'albiceleste in trasferta ci saranno Roberto Ayala, Walter Samuel e Diego Placente. Sono risultati inoltre positivi due giocatori: si tratta di Alexis Mac Allister ed Emiliano Buendia.