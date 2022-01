UFFICIALE - Barcellona, arriva l'ok del medico: recuperati 5 giocatori per il Real

Buone notizie in casa Barcellona. Il sito ufficiale del club rende noto che è arrivato l'ok del medico sociale per cinque giocatori: si tratta di Araujo, Ansu Fati, Frenkie de Jong ,Pedri e Ferran Torres. Gli ultimi due sono risultati finalmente negativi al test PCR e si sono aggregati al gruppo convocato per l'Arabia Saudita. Entrambi hanno potuto così allenarsi con la squadra e nel caso di Ferran Torres, arrivato in questa sessione di mercato dal Manchester City, si tratta della prima seduta con i suoi nuovi compagni.