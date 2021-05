UFFICIALE - Battuto il Pescara, Salernitana promossa in Serie A! Tutti i verdetti della B

La Salernitana è la seconda promossa in Serie A dopo l'Empoli. Il club campano ha vinto per 3-0 sul campo del Pescara e può festeggiare il ritorno in massima serie a distanza di 22 anni dall'ultima volta. Di seguito tutti i verdetti del campionato di Serie B dopo l'ultima giornata disputatasi oggi e appena terminata.

Verdetti:

Promosse in Serie A: Empoli, Salernitana

Ai Play Off: Monza, Lecce (in semifinale), Venezia, Cittadella, ChievoVerona, Brescia

Accoppiamento play off: Venezia-ChievoVerona e Cittadella-Brescia

In Serie C: Virtus Entella, Pescara, Reggiana, Cosenza