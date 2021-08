UFFICIALE - Brasile, gli stadi riaprono dopo 18 mesi: in 12mila contro l'Argentina

In Brasile gli stadi sono chiusi da marzo 2020, ossia dallo scoppio della pandemia. Il 5 settembre prossimo, però, un anno e mezzo dopo, i tifosi potranno tornare sugli spalti. La Federazione brasiliana ha annunciato che per la sfida contro l'Argentina valevole per le qualificazioni a Qatar 2022 l'Arena Corinthians spalancherà i suoi cancelli a 12 mila spettatori (su una capienza da oltre 48 mila unità). "La partita sarà il primo importante test per la presenza dei tifosi ai principali eventi sportivi nello stato di San Paolo", ha scritto la CBF nel darne l'ufficialità.