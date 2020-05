UFFICIALE - Cina, svolta a Wuhan: vietata caccia e consumo di animali selvatici

La città di Wuhan ha vietato la caccia e il consumo di carne di animali selvatici per cinque anni. Lo ha comunicato l’amministrazione della città della Cina da cui si era propagata l’epidemia di Covid-19. Le nuove norme renderanno anche più difficile - scrive il Corriere della Sera - ottenere la licenza per chiunque voglia allevare, cacciare o vendere animali selvatici. Il governo cinese aveva già emesso un bando temporaneo al commercio illegale di fauna selvatica, venduta nel mercato di Wuhan, dove si sono registrati i primi casi. Per fornire alternative al commercio di fauna selvatica, alimentato da tradizioni difficili da smantellare, agli allevatori sono stati offerti compensi per cambiare e occuparsi di frutta o verdura.