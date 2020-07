UFFICIALE - Clamorosa decisione di France Football: il Pallone d'Oro 2020 non sarà assegnato

Clamorosa decisione di France Football. In seguito all'emergenza Coronavirus non verrà infatti assegnato il Pallone d'Oro 2020. Ad annunciarlo è stato lo stesso media francese, sul proprio sito. Dal momento che c'è stato uno stop e poi una ripresa e che la stagione non è stata dunque ordinaria, il premio individuale più importante per un calciatore non sarà assegnato.