UFFICIALE - Clamoroso Jovic: l'obiettivo del Napoli si fa male in quarantena e rischia 4 mesi di stop

Stefan Jovic si è fatto male. L’attaccante del Real, obiettivo di mercato del Napoli, è rientrato a Madrid dalla Serbia ma lo ha fatto in condizioni fisiche tutt’altro che buone. "Dopo i test effettuati oggi a Luka Jovic dal nostro staff medico, è stata diagnosticata una frattura extra-articolare all'osso calcagno del piede destro", si legge nel comunicato diramato dal Real Madrid sul proprio sito web web. Jovic, che evidentemente si è fatto male allenandosi a casa per conto proprio, non solo non potrà riprendere gli allenamenti con la squadra di Zidane, ma - riporta Sky - rischia fino a 4 mesi di stop.