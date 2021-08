UFFICIALE - Comunicato del Barcellona: "Non cederemo i nostri diritti televisivi a CVC"

Il Barcellona con un comunicato ufficiale ha ribadito la sua posizione di non accettare il patto de LaLiga col fondo d'investimento CVC per la cessione dei diritti televisivi. Nel comunicato si rende noto che i club che hanno votato contro (Barcellona, Real Madrid e Athletic) manterranno intatti i loro diritti televisivi e non saranno obbligati a ricevere l'iniezione economica che inciderebbe sui prossimi cinquant'anni di vita dell'ente.