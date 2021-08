UFFICIALE - Conference League, playoff: il Trabzonspor di Hamsik sfiderà la Roma!

È ufficialmente nota la prima eurorivale delle italiane nella stagione 2021/22. La Roma affronterà nei playoff di Conference League il Trabzonspor. I turchi eliminano il Molde solamente ai calci di rigore: dopo lo 0-0 in casa, arriva l'1-1 in Norvegia con gli scandinavi che segnano il pari al settimo minuto di recupero dei tempi regolamentari grazie a Siguradarson. In precedenza aveva segnato Edgar Ié. Dal dischetto due gli errori del Molde contro uno solo del Trabzonspor. E Bruno Peres (che ha segnato dal dischetto) e Gervinho affronteranno la loro ex squadra. Nel Trabzonspor inoltre militano altre vecchie conoscenze del calcio italiano, come Hamsik e Cornelius. La sfida d'andata si giocherà a Trebisonda il 19 agosto, il ritorno all'Olimpico il 26. La vincente accederà alla fase a gironi del torneo.