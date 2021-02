UFFICIALE - Coronavirus, l'Abruzzo segue la Campania: contagi in aumento e scuole chiuse

Anche in Abruzzo sono in forte aumento i contagi, così come in Campania. Ed è per questo che Marco Marsilio, presidente della Regione, ha deciso di seguire il territorio governato da Vincezo De Luca e chiudere tutte le scuole a partire da lunedì prossimo. E' stata firmata l'ordinanza proprio in serata e sarà valida fino a nuove disposizioni.