UFFICIALE - Coronavirus, la Spagna blocca il traffico aereo con l'Italia: a rischio Barça-Napoli?

Continua l'emergenza Coronavirus con l'italia che resta nell'occhio del ciclone e particolarmente attenzionata a dai vari paesi europei. Il governo spagnolo proibisce tutti i voli tra l'Italia e la Spagna da domani fino al 25 marzo. Questa è una delle misure adottate dal governo per l'epidemia di coronavirus. La misura riguarda tutte le compagnie aeree spagnole. Per questo motivo le società di calcio coinvolte sono in attesa di comunicazioni in merito, visto che il provvedimento coinvolgerebbe anche lo sport e quindi le squadre che devono muoversi per le trasferte, compreso il Napoli che dovrebbe raggiungere la prossima settimana Barcellona.