Ora è ufficiale: Serse Cosmi è il nuovo allenatore del Perugia. Sorpasso improvviso e inatteso sul collega Colantuono che sembrava essere il favorito per sostituire Oddo. Sarà dunque l'ex allenatore del Venezia a sedersi in panchina il prossimo 14 gennaio al San Paolo alle ore 15 per gli ottavi di finale di Coppa Italia.