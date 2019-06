UFFICIALE - Da domani in vendita i biglietti per l'amichevole col Liverpool del 28 luglio a Eduimburgo

La prima amichevole annunciata del Napoli è in programma il 28 luglio contro il Liverpool. Da domani saranno in vendita i biglietti per la gara che si disputerà ad Edimburgo. La società azzurra, attraverso un comunicato, fa sapere che i tagliandi potranno essere acquistati collegandosi al seguente link: https://www.ticketmaster.co.uk/event/360056C4D1579C7D