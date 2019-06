UFFICIALE - Doppia sfida al Barcellona negli States: ecco date e location

Adesso è ufficiale: il Napoli giocherà una doppia amichevole negli Stati Uniti contro il Barcellona, il 7 agosto a Miami ed il 10 agosto a Detroit. A svelarlo è in prima persona Aurelio De Laurentiis, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Avevo promesso un regalo ai tifosi del Napoli, ad un certo punto non ho potuto più parlare perché firmai un accordo dove non potevo ufficializzare questo rapporto fino ad oggi. Ora possiamo confermare che c’è questo accordo per una gara il 7 agosto a Miami e il ritorno il 10 a Detroit per verificare il nostro stato di salute in quel momento. A Dimaro non andremo più a giocare a Trento, ma resterermo a Dimaro. Faremo tre partite con tre squadre di Serie B che stiamo mettendo insieme, tra le quali ci sarà anche il Benevento. Dopo Dimaro andremo a giocare anche ad Edimburgo contro il Liverpool ed in Francia contro il Marsiglia".