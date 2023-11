UFFICIALE - Dubai Globe Soccer Awards, ADL in lizza per il "Best President”: tutti i candidati

Sono state rese note le candidature per le varie categorie del Dubai Globe Soccer Awards, meeting annuale dedicato al mondo del calcio e del calciomercato.

Sono state rese note le candidature per le varie categorie del Dubai Globe Soccer Awards, meeting annuale dedicato al mondo del calcio e del calciomercato. Per quanto riguarda la categoria 'Best President' troviamo la nomination di Aurelio De Laurentiis, numero uno del Napoli campione d'Italia come unico rappresentante del nostro calcio.

Assieme a lui Khaldon Al Mubarak del Manchester City, José Castro del Siviglia, Manuel Rui Costa del Benfica, Herbert Hainer del Bayern Monaco, Joan Laporta del Barcellona, Jospeh Oughourlian del Lens e Florentino Perez del Real Madrid.