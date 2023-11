UFFICIALE - Dubai Globe Soccer Awards, anche il Napoli candidato al 'Best Men's Club 2023'

Sono state rese note le candidature per le varie categorie del Dubai Globe Soccer Awards, meeting annuale dedicato al mondo del calcio e del calciomercato.

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono state rese note le candidature per le varie categorie del Dubai Globe Soccer Awards, meeting annuale dedicato al mondo del calcio e del calciomercato. Per quanto riguarda la categoria 'Best Men's Club 2023' l'Italia e la Serie A sono rappresentate da Inter, Napoli e Roma, mentre Arsenal, Barcellona, Bayern Monaco, Benfica, Feyenoord, Manchester City, PSG, Siviglia, Union Berlino e West Ham sono le rappresentati degli altri campionati europei.

Per il Sudamerica, invece, spazio a Boca Juniors e Fluminense, ultime finaliste della Copa Libertadores, con l'Urawa Red Diamonds come unica rappresentante del pallone orientale. Al Ahly, Al-Hilal, Al-Ittihad e Wydad AC sono invece i club che tengono alta la bandiera del calcio arabo.