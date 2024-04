UFFICIALE - Euro 2024, non solo Orsato: selezionato un altro arbitro italiano

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Comitato Arbitrale UEFA ha appena reso noti i 18 nominativi degli arbitri che saranno incaricati di dirigere le partite del prossimo Europeo, che si giocherà quest'estate in terra tedesca. Di seguito l'elenco fornito per Euro 2024, in ordine alfabetico, in cui figurano due nostri connazionali come Orsato e Guida.

Artur Soares Dias (Portogallo)

Jesús Gil Manzano (Spagna)

Marco Guida (Italia)

Istvan Kovacs (Romania)

Ivan Kruzliak (Slovacchia)

François Letexier (Francia)

Danny Makkelie (Paesi Bassi)

Szymon Marciniak (Polonia)

Halil Umut Meler (Turchia)

Glenn Nyberg (Svezia)

Michael Oliver (Inghilterra)

Daniele Orsato (Italia)

Sandro Schärer (Svizzera)

Daniel Siebert (Germania)

Anthony Taylor (Inghilterra)

Clemente Turpin (Francia)

Slavko Vincic (Slovenia)

Felix Zwayer (Germania)

Non solo loro, perché come si legge nella nota ufficiale, per via della collaborazione con le CONMEBOL (Federazione del Sud America) sarà impegnato anche il fischietto argentino Facundo Tello, assieme ai due assistenti suoi connazionali che sono stati selezionati. Il campo base degli arbitri per l'Europeo sarà a Francoforte, mentre le postazioni VAR saranno a Lipsia.