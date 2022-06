UFFICIALE - FIFA, aumentate le rose per Qatar 2022: da 23 si passa a 26 giocatori

Aumenta ufficialmente il numero di giocatori di cui saranno composte le rose delle nazionali impegnate al prossimo Mondiale, Qatar 2022.

Aumenta ufficialmente il numero di giocatori di cui saranno composte le rose delle nazionali impegnate al prossimo Mondiale, Qatar 2022. Come spiegato da una nota FIFA, il numero di giocatori convocabili nelle liste sale da 23 a 26, mentre quello degli eventuali sostituti cresce da 35 a 55. Questo, si legge, per via delle condizioni straordinarie di impegno degli atleti dovute a calendari e situazione unica nel suo genere.