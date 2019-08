UFFICIALE - Fiorentina-Napoli, alle 15 parte la vendita per il Settore Ospiti: info e prezzo

Da oggi, alle ore 15, saranno in vendita i biglietti del Settore Ospiti per il match Fiorentina-Napoli in programma allo Stadio Franchi sabato 24 agosto (ore 20.45) per la prima giornata di Serie A.

I tagliandi saranno acquistabili, presso i punti vendita listicket abilitati, esclusivamente dai possessori di Tessera del Tifoso e di fidelizzazione alla SSC Napoli, fino alle ore 23.59 di mercoledì 21 agosto. Nei giorni 22 e 23 agosto la vendita sarà libera. Il biglietto è incedibile. Il prezzo è di 35 Euro.