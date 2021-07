UFFICIALE - Genoa, annullata l'amichevole col Psg: il comunicato dei rossoblù

(ANSA) - ROMA, 23 LUG - L'amichevole tra Paris Saint Germain e Genoa in programma domani, non ci sarà. In serata infatti, con una nota pubblicata sul proprio sito internet il club ligure ha fatto sapere che non si recherà in Francia "in considerazione dei nuovi rischi evidenziati in questi giorni dalle autorità competenti" relativi al Covid. "Il Genoa Cricket and Football Club - si legge - comunica che non si recherà in Francia per la prevista amichevole con il Paris Saint-Germain Football Club. Una decisione presa con rammarico, ma resasi necessaria in considerazione dei nuovi rischi evidenziati in questi giorni dalle autorità competenti. Rischi che, allo stato attuale, comportano gli spostamenti internazionali in conseguenza dell'evoluzione del propagarsi della pandemia". Il Paris Saint Germain, da parte sua ha fatto sapere che domani sera disputerà una amichevole con l'Orleans. (ANSA).