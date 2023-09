UFFICIALE - Genoa-Napoli, sarà tutto esaurito a Marassi: l'annuncio del Grifone

Domani sera, in occasione della partita tra Genoa e Napoli, a Marassi ci sarà il sold out. Lo annuncia il club ligure

Domani sera, in occasione della partita tra Genoa e Napoli, a Marassi ci sarà il sold out. Lo annuncia il club ligure: "C’è il tutto esaurito allo stadio Luigi Ferraris. Gli ultimi biglietti disponibili sono stati acquistati nel pomeriggio. Presenti anche 179 ospiti di comunità terapeutiche attive sul territorio, fruitori della raccolta sociale Un Cuore Grande Cosi. Un progetto unico in Italia".