UFFICIALE - Giudice Sportivo, 4 squalificati dopo l'ultimo turno: Milik salta il Parma

In seguito all'ultimo turno di campionato, sono arrivate le decisioni del giudice sportivo per la trentracinquesima giornata. Dopo le gare della trentaquattresima giornata di Serie A giocate ieri, sono stati squalificati per una giornata Sasa Lukic (Torino), Arkadiusz Milik (Napoli), Jacopo Petriccione (Lecce) e Nikolas Spalek (Brescia).