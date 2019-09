UFFICIALE - Giudice sportivo, caso razzismo: supplemento di indagine per Atalanta-Fiorentina

E' stato diramato pochi istanti fa il comunicato del giudice sportivo dopo l'ultima giornata di Serie A. Supplemento di indagine per il caso Atalanta-Fiorentina, mentre nessun provvedimento per il Lecce dopo il match contro il Napoli. Di seguito il comunicato:



Gara Soc. ATALANTA – Soc. FIORENTINA



Il Giudice sportivo,



in relazione ai cori discriminatori percepiti dal calciatore Chagas Estevao Dalbert Henrique (Soc. Fiorentina) al 28° del primo tempo, dispone un supplemento di indagine a cura della Procura Federale, al fine di acquisire ogni elemento utile, anche mediante la testimonianza dello stesso calciatore, circa l’effettiva entità, dimensione e provenienza dei cori in oggetto.



a) SOCIETA'



Il Giudice sportivo,



premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quarta giornata andata sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Brescia, Fiorentina, Inter, Lecce e Milan hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);



considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.