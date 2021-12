UFFICIALE - Globe Soccer, Italia miglior Nazionale del 2021: gioia anche per Mancini

Dopo la vittoria di Euro 2020, è l'Italia a vincere il titolo di miglior Nazionale del 2021. Presenti al Globe Soccer di Dubai il ct, Roberto Mancini, e Gianluca Vialli come delegato della Federazione, oltre al Presidente, Gabriele Gravina. Sul palco anche Leonardo Bonucci, come vicecapitano azzurro.

Gioia anche per Mancini.

Al Globe Soccer Roberto Mancini vince il premio come come commissario tecnico dell'anno 2021. Il ct dell'Italia ha guidato gli azzurri alla vittoria di Euro 2020. "Sono contento di ricevere questo award qui: eravamo underdog ma ci siamo riusciti ed è stato bello vincere gli Europei".