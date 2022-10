UFFICIALE - I convocati per Liverpool: torna Sirigu, ancora out Rrahmani

Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per la sfida di Champions League, in programma domani ad Anfield, contro il Liverpool.

TuttoNapoli.net

© foto di Giacomo Morini

Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per la sfida di Champions League, in programma domani ad Anfield, contro il Liverpool. Rientra Sirigu, out per infortunio nelle ultime due gare, mentre rimane ai box Rrahmani. Di seguito l'elenco completo.

Portieri: Idasiak, Meret, Sirigu

Difensori: Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Mario Rui, Olivera, Ostigard, Zanoli

Centrocampisti: Anguissa, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski

Attaccanti: Kvaratskhelia, Lozano, Osimhen, Politano, Raspadori, Simeone