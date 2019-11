UFFICIALE - I convocati per Roma: recuperati Manolas e Hysaj. Terapie per Allan e Ghoulam

Seduta pomeridiana per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro la Roma all'Olimpico per l'undicesima giornata di Serie A in programma domani alle ore 15. Allenamento sul campo 2 per la squadra che ha svolto riscaldamento a secco e successivamente una serie di torelli. Di seguito esercizi atletici finalizzati alla reattività. Chiusura con partitina a campo ridotto. Terapie per Allan. Ghoulam continua le terapie in seguito al risentimento muscolare accusato al retto femorale martedì.

I convocati di Ancelotti: Callejon, Di Lorenzo, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Hysaj, Insigne, Karnezis, Koulibaly, Llorente, Lozano, Luperto, Manolas, Maksimovic, Mario Rui, Meret, Mertens, Milik, Ospina, Tonelli, Younes, Zielinski.