UFFICIALE - DAZN corre ai ripari: pubblicati dei link per le gare di Salerno e Spezia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dazn sta lavorando per ovviare ai problemi di accesso che hanno gli abbonati. Per la visione dei match serali: Salernitana-Roma e Spezia-Empoli, la piattaforma di streaming ha pubblicato su Twitter dei link di accesso agli eventi. In questo modo gli utenti possono accedere alla visione delle gare dopo essersi loggati. Di seguito i link per accedere.

Se stai riscontrando dei problemi di accesso, utilizza questo link per vedere #SpeziaEmpoli https://t.co/wv9qk0V36Y pic.twitter.com/7Nyn2iNZZU — DAZN Italia (@DAZN_IT) August 14, 2022