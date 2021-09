UFFICIALE - Legea nuovo fornitore delle giovanili del Napoli: l’annuncio

Legea al fianco della SSCNapoli in qualità di fornitore ufficiale delle squadre giovanili partecipanti alle competizioni organizzate dalla F.I.G.C. Tutta la soddisfazione per questa nuova collaborazione nelle parole dell’amministratore Luigi Franco Acanfora: “Questa partnership è stata fortemente voluta sulla base soprattutto dei valori, come la passione e la voglia di valorizzazione della nostra amata terra, dei nostri giovani. Il Napoli è una società solida, appassionata con la quale condividiamo obiettivi ed ideali. Questa collaborazione vuole essere un segnale tangibile delle abilità comuni nello sviluppo di progetti legati alla riqualificazione del nostro territorio, aggiungendo, con orgoglio, un altro pezzo di storia da raccontare che ci auguriamo porti a traguardi e risultati importanti”