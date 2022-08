Fonte: sscnapoli.it

Prosegue la Campagna Abbonamenti per il Campionato di Serie A 2022-23. A farlo sapere è il club azzurro che comunica che continua la campagna per sottoscrivere l’abbonamento per la Stagione 2022/23. Qui tutte le informazioni e le modalità di acquisto.