UFFICIALE - Ieri nuovo giro di tamponi: il Napoli annuncia la negatività di tutta la squadra

Tutti negativi in casa Napoli dopo l'ultima tornata di tamponi effettuata nella mattinata di ieri, come da programma. Ad annunciarlo è il club azzurro stesso tramite un post pubblicato su Twitter, subito prima comunicare che la squadra è dunque regolarmente partita per Parma: "Al termine del nuovo giro di tamponi effettuati ieri, tutti sono risultati negativi al Covid-19".