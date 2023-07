UFFICIALE - Il programma per Dimaro: annunciate due amichevoli in 5 giorni

Fonte: sscnapoli.it

Comincerà ufficialmente venerdì 14 luglio la stagione 2023/2024 del Napoli. I Campioni d’Italia saranno in ritiro a Dimaro Folgarida per la prima parte della preparazione estiva.

Gli azzurri in Val di Sole disputeranno due amichevoli sul campo di Carciato. La prima con l’ASD Anaune Val di Non giovedì 20 luglio alle ore 18:00, mentre il secondo match andrà in scena contro la Spal lunedì 24 luglio alle ore 18:00.