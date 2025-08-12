Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Schiaffo a Gigio: è fuori dal Psg"

vedi letture

"Schiaffo a Gigio". Titola così in prima pagina La Gazzetta dello Sport, che si concentra sul caso legato a Gigio Donnarumma. Il portiere è stato escluso dalla lista dei convocati del PSG per la finale di Supercoppa Europea contro il Tottenham, un match in programma domani sera a Udine. L'eroe della Champions è stato tagliato fuori dai parigini, che hanno deciso di affidare la propria porta a Lucas Chevalier. Un'esclusione che fa tanto discutere in Italia mentre Donnarumma, che andrà in scadenza nel giugno 2026, è praticamente finito sul mercato: su di lui infatti si muovono Chelsea e Manchester United.

Prima pagina dedicata anche al Milan, che nel giro di pochissimo tempo ha chiuso due operazioni in difesa. I rossoneri infatti hanno virato su Koni De Winter, centrale scelto dal Diavolo per sostituire il partente Malick Thiaw, ad un passo dal Newcastle. Il Milan però è in dirittura d'arrivo anche per Athekame, terzino che come De Winter potrebbe essere disponibile già domenica in Coppa Italia contro il Bari.