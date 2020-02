UFFICIALE - Inter-Napoli, arbitra Calvarese: quarto uomo La Penna che negò rigore agli azzurri con la Samp

Sarà Giampaolo Calvarese l'arbitro di Inter-Napoli, andata delle semifinali di Coppa Italia in programma domani sera a San Siro. Come assistenti ci sono Ranghetti e Longo, come quarto uomo La Penna, ovvero l'arbitro che ha ammonito Politano con la Samp per una simulazione inesistente con tocco netto in area e dunque rigore negato. Ecco la sestina completa:

CALVARESE

RANGHETTI – LONGO

IV: LA PENNA

VAR: MARIANI

AVAR: PAGANESSI