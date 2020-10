UFFICIALE - Italia, Mancini non convoca giocatori del Napoli in attesa di verifiche Covid

Non c'è nessun giocatore del Napoli nei convocati di Roberto Mancini per le gare di ottobre contro Moldova, Polonia e Olanda. Manca Insigne che è infortunato ma è anche Alex Meret. In porta scelti Cragno, Donnarumma, Silvestri e Sirigu. Ecco il comunicato: "Il Ct Roberto Mancini ha convocato 34 calciatori: prima chiamata per il portiere dell’Hellas Verona Marco Silvestri, mentre torna a vestire la maglia della Nazionale Angelo Ogbonna, assente dalle amichevoli di marzo 2018: diventano così 70 i convocati della gestione Mancini. Tornano a distanza di due anni dall’ultima convocazione anche Manuel Lazzari (settembre 2018) e Domenico Berardi (novembre 2018). In via precauzionale, non sono stati inseriti nella lista dei convocati calciatori del Napoli in attesa di verificare gli sviluppi del quadro epidemiologico legato ai casi di positività da COVID-19 recentemente riscontrati". Ecco l'elenco completo: