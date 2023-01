UFFICIALE - Italia U15, i convocati per lo stage: presenti tre ragazzi del Napoli

Dopo le due vittorie in amichevole contro l'Albania, la Nazionale Under 15 torna a radunarsi per uno stage di due giorni al Centro Tecnico Federale di Coverciano.

Il ct Massimiliano Favo e il suo staff sfrutteranno l'occasione per visionare un nuovo gruppo di 19 calciatori classe 2008, che si allenerà nel pomeriggio di martedì 31 gennaio e che alle 11 di mercoledì 1° febbraio sarà impegnato in una gara di allenamento contro la Rappresentativa Under 15 di Lega Pro. Di seguito l'elenco dei convocati, dove figurano tre calciatori dellle giovanili del Napoli.