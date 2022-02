UFFICIALE - Italia U19, i convocati: c’è Ambrosino, prima chiamata per Vergara

Due giocatori del Napoli convocati nell'Italia Under 19: si tratta dei due giocatori offensivi Giuseppe Ambrosino e Antonio Vergara. Per il secondo si tratta della prima chiamata in Nazionale. La compagine di Carmine Nunziata, in vista dell’amichevole con la Turchia, ha convocato 22 giocatori di cui 16 nati nel 2003 e 6 nel 2004. Questo l’elenco completo.

Portieri: Sebastiano Desplanches (Milan), Gioele Zacchi (Sassuolo);

Difensori: Nicolò Bertola (Spezia), Davide Gentile (Fiorentina), Daniele Ghilardi (Hellas Verona), Gabriele Mulazzi (Juventus), Luigi Palomba (Cagliari), Edoardo Pieragnolo (Sassuolo), Riccardo Stivanello (Bologna), Riccardo Turicchia (Juventus);

Centrocampisti: Nicolò Cavuoti (Cagliari), Giacomo Faticanti (Roma), Samuele Giovane (Atalanta), Luis Hasa (Juventus), Tommaso Maressa (Juventus), Fabio Miretti (Juventus), Filippo Terracciano (Hellas Verona);

Attaccanti: Giuseppe Ambrosino (Napoli), Tommaso Mancini (Vicenza), Luciano Valente (Groningen), Antonio Vergara (Napoli), Samuele Vignato (Monza).