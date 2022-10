UFFICIALE - Italia Under 15, i convocati per lo stage: presenti ben sei azzurrini

Nuovo appuntamento per quanto riguarda la formazione della prossima Italia under 15.

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nuovo appuntamento per quanto riguarda la formazione della prossima Italia under 15. Il ct Massimiliano Favo ha convocato i consueti 44 calciatori nati nel 2008, in questo caso militanti in squadre del centro Italia e regioni limitrofe. Raduno fissato al Centro Preparazione Olimpica dell’Acquacetosa a Roma questo giovedì. La quarta ed ultima tappa sarà a Catanzaro il prossimo 23 novembre per la selezione Sud.

Portieri

Renato Widmer D’Autilia (Bologna), Federico Giora (Frosinone), Valerio Luongo (Benevento), Leonardo Vinti (Perugia)

Difensori

Christian Dottori (Perugia), Giovanni Marciano (Napoli), Samuele Mancini (Frosinone), Simone Iocco (Pescara), Dauda Amihere Iddrisa (West Bromvich Albion), Christian Briguglio (Bologna), Angelo D’ambrosio (Benevento), Enrico Formicola (Benevento), Federico Piermattei (Roma), Federico Ciucci (Lazio), Vincenzo D’onofrio (Cagliari), Fabio Palomba (Napoli), Filippo Basile (Roma), Lorenzo Calvani (Lazio), Francesco Zappettini (Napoli), Andrea Rota (Ternana)

Centrocampisti

Christian Mariani (Roma), Vincenzo Prisco (Napoli), Matteo Del Gaudio (Benevento), Saverio Di Curzio (Ternana), Luca Lomonaco (Lazio), Andrea Brizi (Perugia), Riccardo Luigi Quieti (Pescara), Alessandro Coltorti (Ternana), Luca Pallassin (Roma), Francesco Donzelli (Ascoli), Vincenzo Bosso (Benevento), Cristian De Angelis (Lazio), Giovanni Malafronte (Roma), Samuele Piro (Cagliari), Nicholas Callarà (Frosinone), Luigi Esposito (Napoli)

Attaccanti

Fabio Polinari (Lazio), Darius Cristian Groza (Bologna), Vincenzo Chiocca (Napoli), Mario Pietropaolo (Cagliari), Marco Giugliano (Benevento), Alex Amadio (Ascoli), Alessandro Shehaj (Delfino Pescara), Christian Carpentieri (Frosinone).