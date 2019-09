UFFICIALE - L'azzurrino Bifulco riparte dalla Juve Stabia: "Pronto ad una nuova avventura!"

Nuova avventura per l'azzurrino Alfredo Bifulco (22), diventato ufficialmente un nuovo giocatore della Juve Stabia, come annunciato attraverso un comunicato sul sito ufficiale del club giallonero: "Rendiamo noto di aver acquisito il diritto a ricevere le prestazioni sportive del calciatore Alfredo BIFULCO, classe ’97, che arriva dalla SSC Napoli, con la formula del prestito.

L’ esterno d’attacco, cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della SSC Napoli, ha vestito, in serie cadetta, le maglie di Carpi F. C. 1909 e F. C. Pro Vercelli, facendo registrare 49 presenze con 6 reti all’attivo.

Lo scorso anno, con la maglia della Ternana Calcio, in Serie C, ha fatto registrare 33 presenze con 5 reti.

Alfredo Bifulco, dopo la sottoscrizione del contratto, ha dichiarato:

“Sono pronto ad iniziare questa nuova avventura.

Spero di fare bene e di dare il mio contributo, quanto prima, alla squadra mettendomi a disposizione del mister e dei compagni”.

Alfredo Bifulco si è aggregato alla squadra, agli ordini di mister Fabio Caserta, ed indosserà la maglia con il numero 11".