UFFICIALE - L'Inter perde un pezzo a tre giorni dalla Coppa: Moses salta il Napoli

Nuovo stop per infortunio in casa Inter, che coinvolge uno dei nuovi arrivati del mercato di gennaio. Come riferito dal club nerazzurro, nella mattinata di oggi, l'esterno nigeriano Victor Moses è stato sottoposto, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, a risonanza magnetica alla coscia sinistra. Gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento muscolare, il giocatore verrà rivalutato nei prossimi giorni. L'ex Chelsea, dunque, salterà il ritorno delle semifinali di Coppa Italia contro il Napoli.