UFFICIALE - Lozano convocato dalla nazionale messicana per le gare con Stati Uniti e Argentina

Dal Messico ipotizzavano una mancata convocazione per Hirving Lozano per permettergli di ambientarsi a Napoli. Ed invece no: l'attaccante è stato convocato dalla nazionale messicana per le due gare del Messico con Stati Uniti e Argentina, in programma il 7 e il 10 settembre durante la pausa dei campionati per le nazionali.

| NOTA



¡¡VAAAMOOOS!! 🇲🇽

¡Ellos son los elegidos por Gerardo Martino para disputar los partidos de preparación ante 🇺🇸 y 🇦🇷!



¡A defender con todo nuestra camiseta!



Aquí toda la info: https://t.co/ssLt8hQN1u#PasiónyOrgullo | #FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/eg6aX3Bzf0 — Selección Nacional (@miseleccionmx) August 27, 2019