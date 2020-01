UFFICIALE - Luperto out per influenza, la nota della Ssc Napoli

Non ci sarà Sebastiano Luperto per la sfida di oggi alle 15 tra il Napoli ed il Perugia. Alla vigilia si era ipotizzato un impiego per l'ex Empoli dal primo minuto contro la squadra umbra, ed invece il difensore non sarà nemmeno in panchina: come specificato dalla Ssc Napoli attraverso una nota social, Luperto è a casa per influenza, e non dunque non sarà nemmeno col gruppo.

